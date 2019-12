जामिया में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर 'सेक्रेड गेम्स' की एक्ट्रेस का Tweet, बोलीं- दिल्ली पुलिस पर शर्म...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) में बीते रविवार मामले ने तब अलग मोड़ लिया, जब पुलिस ने कैंपस के अंदर घुसकर वहां के छात्रों के साथ बर्बरता की. इसके साथ ही पुलिस ने छात्रों को हिरासत में भी ले लिया था. बताया जा रहा है कि जामिया युनिवर्सिटी के प्रशासन की इजाजत के बिना पुलिस ने छात्रों को कैंपस में घुसकर पीटा और उन्हें हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस की इस गतिविधि को लेकर चारों तरफ से रिएक्शन आने जारी हैं. यहां तक कि कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी दिल्ली पुलिस की इस गतिविधि को शर्मनाक बताया है. हाल ही में इस मामले पर 'सेक्रेड गेम्स' फेम बॉलीवुड एक्ट्रेस कुबरा सैत (Kubbra Sait) ने भी ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Shame on the Capital of this country. Shame on the “Protectors” the Police of the capital. #JamiaProtest