प्रियंका चतुर्वेदी ने छोड़ी कांग्रेस तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कह दी ये बड़ी बात

कांग्रेस की तेज-तर्रार प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने पार्टी छोड़ दी है और इसका सोशल मीडिया पर जोरदार रिएक्शन भी आ रहा है. बॉलीवुड सितारे प्रियंका चतुर्वेदी के समर्थन में आ गए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) ने ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे डाली है और कहा है कि कांग्रेस को लैंगिक समानता को लेकर अपने वादे को पूरा करना चाहिए. प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने बुधवार को आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बदसलूकी से निराशा जाहिर की थी.

Congress, live up to your promise of being a party that's gender-inclusive. @INCIndia . If you reinstate those men, you're condoning their behaviour. @priyankagandhi @RahulGandhi https://t.co/rrjJQzf0gn

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) ने प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) को लेकर ट्वीट किया है और लिखा हैः 'कांग्रेस, अपने उस वादे पर खरा उतर कर दिखाओ जिसमें पार्टी के लैंगिक रूप से समान होने की बात कही गई है. अगर आप उन लोगों को पार्टी में दोबारा जगह देते हैं तो आप अपनी इस बात से पलट रहे हैं.' ऋचा चड्ढा ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को इस ट्वीट में टैग किया है. इस तरह ऋचा चड्ढा ने सीधे पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जवाब मांगा है.

I am absolutely overwhelmed and grateful with the love and support I have got across board from the nation in the past 3 days.

I consider myself blessed with this immense outpouring of support. Thank you to all who have been a part of this journey. pic.twitter.com/WhUYYlwHLj