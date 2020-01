इंदिरा जयसिंह के बयान के बाद बोलीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, 'उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया है..'

निर्भया मामले को लेकर इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) ने उनकी मां से दोषियों को माफ करने की बात कही थी. इंदिरा जयसिंह अपने इस बयान से चारों तरफ से घिरी नजर आ रही हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) से लेकर कई जानी-मानी हस्तियों ने इंदिरा जयसिंह के बयान पर अपना रिएक्शन दिया है. लेकिन हाल ही में इस बढ़ते विवाद के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल (Simi Garewal) ने वरिष्ठ वकील को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में सिमी गरेवाल ने कहा कि इंदिरा जयसिंह ने अपने जीवन भर महिलाओं के अधिकारों और उनके न्याय के लिए संघर्ष किया है.

#IndiraJaising is a fine woman & a brilliant lawyer. She has spent a lifetime fighting for women's rights, for justice. I've never met her but have followed her crusade with admiration & #respect