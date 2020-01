आदित्य ठाकरे ने संभाला पर्यावरण मंत्री का कार्यभार, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- इसमें कोई शक नहीं...

महाराष्ट्र में 30 दसंबर को कैबिनेट विस्तार हुआ. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thakeray) के बेटे और शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने मंत्री पद की शपथ ली. आदित्य ठाकरे परिवार से पहले सदस्य हैं, जिन्होंने चुनाव लड़कर जीत हासिल की है. आदित्य ठाकरे ने कैबिनेट में पर्यावरण, पर्यटन और प्रोटोकॉल मंत्री के तौर पर शपथ ली. बता दें, 29 वर्षीय विधायक आदित्य अपने पिता उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार में कैबिनेट स्तर के सबसे युवा मंत्री है. अब आदित्य ठाकरे के मंत्री बनने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोफी चौधरी (Sophie Choudry) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Huge congrats @AUThackeray .. There is no doubt in my mind that you will strive to make a positive difference!! Wishing you all the luck as you embark upon this new journey???????????????????????? https://t.co/GcOoorXnqR