स्वरा भास्कर कन्हैया कुमार के बाद अब इस प्रत्याशी के लिए करेंगी चुनाव प्रचार, Twitter पर किया ऐलान

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सोशल मीडिया पर जितनी एक्टिव हैं, आजकल राजनीति में भी उतनी ही सक्रिय नजर आ रही हैं. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने हाल ही में बिहार में कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय में प्रचार किया था और उसके बाद दिल्ली में आप (AAP) उम्मीदवार आतिशी मर्लेना (Atishi Marlena) के लिए प्रचार किया था. लेकिन स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ऐलान किया है और बताया है कि वे एक और प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रही हैं. यानी स्वरा भास्कर एक बार फिर सड़कों पर इस प्रत्याशी के लिए वोट मांगती नजर आएंगी.

On Thursday, May 9th, I will be back in Delhi to campaign for @raghav_chadha , South Delhi constituency. Educated, aware and progressive youngsters like Raghav need all our support to be in Parliament. @AamAadmiParty @AAPDelhi pic.twitter.com/8lsL14nMTe

अनुपम खेर पहुंचे पत्नी के लिए वोट मांगने, दुकानवाले ने पूछा- क्या किया 5 साल में? हाथ जोड़े और... देखें VIDEO

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ट्वीट किया है और लिखा हैः 'गुरुवार 9 मई को, मैं दिल्ली वापस लौटूंगी और दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी राघव चड्ढा के लिए प्रचार करूंगी. पढ़े-लिखे, जागरूक और तरक्कीपसंद युवा राघव जैसे लोगों को संसद पहुंचने के लिए हमारे सहयोग की जरूरत है. आम आदमी पार्टी. आप दिल्ली.' इस तरह आतिशी के लिए प्रचार करने के बाद स्वरा भास्कर आप के दिल्ली से प्रत्याशी राघव चड्ढा के लिए भी प्रचार करेंगी.

⁦We need voices like that of @AtishiAAP⁩ in the Indian Parliament! Her work with transforming the Govt. schools in #Delhi is exemplary. Delighted to have participated in her campaign. Wish you all the best Atishi!⁦@AamAadmiParty⁩ ⁦@AAPDelhi⁩ pic.twitter.com/c7IixwQkn0