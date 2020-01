बॉलीवुड एक्ट्रेस ने CAA को बताया 'निशाना बनाने वाला' कानून, बोलीं- हम जाग गए हैं...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) इन दिनों सोशल मीडिया के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं. बीते दिन एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) पहुंचीं और उन्होंने जामिया के छात्रों को संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ पूरे देश को जगाने को लेकर उनकी प्रशंसा की और दावा किया कि यह ‘निशाना बनाने वाला' कानून है. स्वरा भास्कर के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह कह रही हैं कि हम देर से जागे हैं लेकिन अब हम जाग गए हैं. आपने पूरे देश को जगा दिया है.

WATCH | “We were sleeping, you have woken us up”: Actor Swara Bhasker joins protest at #Jamia



