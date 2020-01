महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- उनको मारने वाली विचारधारा आज भी...

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को आज ही के दिन नाथुराम गोडसे (Nathuram Godse) ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. बापू की पुण्यतिथि को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है. बता दें कि जब वह दिल्ली के बिड़ला भवन में शाम की प्रार्थना सभा से उठ रहे थे, तभी गोडसे ने उनको गोली मार दी थी. महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में स्वरा भास्कर ने लिखा कि महात्मा गांधी को मारने वाली विचारधारा आज भी हमारे बीच जीवित है. स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

‘Death of Gandhi'

Painting by Tom Vattakuzhy.

The ideology that killed #MahatmaGandhi is rampant today amongst us! Let us follow in Gandhi Ji's footsteps and not those of his killers! #MartyrsDay#Indiapic.twitter.com/7c4j5hYGNI