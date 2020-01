Man Vs Wild की शूटिंग के बाद मुश्किल में फंसे रजनीकांत, लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग- जानें वजह

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) 'मैन वर्सेज वाइल्ड' (Man Vs Wild) की शूटिंग को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. बीते दिन ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ शूटिंग के समय सुपरस्टार रजनीकांत घायल हो गए. हालांकि, बाद में बेयर ग्रिल्स ने इस बात पर सफाई दी थी. लेकिन इससे इतर रजनीकांत शो की शूटिंग के कारण एक और मुसीबत में फंसे दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, कुछ कार्यकर्ताओं ने रजनीकांत की गिरफ्तारी की मांग की है. टाइम्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत ने बेयर ग्रिल्स के साथ 'मैन वर्सेज वाइल्ड' की शूटिंग बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्क में की, ऐसे में कार्यकर्ताओं वहां मौजूद जानवरों की फिक्र जताते हुए रजनीकांत के खिलाफ आंदोलन भी किया.

रजनीकांत (Rajinikanth) और बेयर ग्रिल्स के 'मैन वर्सेज वाइल्ड' (Man Vs Wild) की शूटिंग पर चिंता जताते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि शूटिंग के लिए जो क्रू टाइगर रिजर्व पार्क में मौजूद है, उससे जानवरों को खतरा हो सकता है. इसके साथ ही सूखे मौसम के वजह से जंगल में आग भी लग सकती है, जिसपर आगे चलकर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक कार्यकर्ता का इसपर कहना है कि 'मैन वर्सेज वाइल्ड' की शूटिंग मॉनसून में भी हो सकती थी.

Thank you very much dear @BearGrylls for an unforgettable experience ... love you. @DiscoveryIN thank you ???????? #IntoTheWildWithBearGrylls