गेम के चक्कर में इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बना ली अपनी कुछ ऐसी हालत- देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'गेम ओवर (Game Over)' का टीजर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर को देखकर यही बात समझ आ रही है कि गेम के चक्कर में तापसी पन्नू की हालत बहुत ही खस्ता हो गई है. तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की ये तेलुगू फिल्म है जिसे हिंदी में अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पेश करेंगे. 'गेम ओवर (Game Over)' में सिर्फ तापसी पन्नू ही नजर आ रही हैं और वे एक गेम के चक्कर में बहुत ही परेशान भी दिख रही हैं. फिल्म की स्टारकास्ट में भी सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ही है.

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'गेम ओवर (Game Over)' को हिंदी में पेश करने पर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने एक बयान में कहा है, 'इस गेम-चेंजिंग फिल्म को हिंदी में पेश करने के लिए मैं काफी उत्सुक हूं. यह फिल्म इस बात को एक बार फिर से साबित करती है कि दक्षिण में फिल्म निर्माण की गुणवत्ता उच्चकोटि का है और यह देखकर भी अच्छा लगा कि कैसे (निर्देशक) अश्विन सरवनन ने सीमा से परे जाकर दो विभिन्न शैलियों को मिलाकर एक अच्छी फिल्म का निर्माण किया है.'

If you are the prey in this game, you better pray! Here's the teaser of #GameOver. #YouHaveSeenNothingLikeThishttps://t.co/Q3tmBipSg2