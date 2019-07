बॉलीवुड डायरेक्टर ने इंग्लैंड की जीत को लेकर ICC पर साधा निशाना, बोले- जीत न्यूजीलैंड की होती अगर...

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड (New Zealand vs England) को हरा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है. क्रिकेट विश्व कप के एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया. इंग्लैंड की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं, और बॉलीवुड भी क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर अपनी तरह से रिएक्शन दे रहा है. लेकिन 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games)' फेम डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashayp) ने न्यूजीलैंड की हार और इंग्लैंड की जीत पर ऐसा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अनुराग कश्यप ने अपने अनोखे अंदाज में आईसीसी (ICC) को आड़े हाथ लिया है.

Honestly speaking @ICC has made cricket such a batsmen game and wickets really don't matter. Its all about the batsmen scores & the wickets are treated like the lower caste. If there was equality between bowling and batting .. New Zealand would be a winner today @cricketworldcup