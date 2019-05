बॉलीवुड डायरेक्टर ने राजीव गांधी को लेकर किया खुलासा, बोले- मैं कभी नहीं भूल सकूंगा...

भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की आज 28वीं पुण्यतिथि है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि दी. 'अलीगढ़' और 'शाहिद' फिल्म के डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) को लेकर एक वाकया भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है और बताया है कि राजीव गांधी उन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे. हंसल मेहता केे इस ट्वीट को खूब पढ़ा जा रहा है.

My memories of #RajivGandhi are from before he became a politician and when I was in school. My father and him were friends. He would treat us kids to Gokul Ice Cream in santacruz. - one scoop of each flavor. I will never forget his kind smile. A smile lost to politics. #