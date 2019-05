EVM के Video हुए वायरल तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- ये हो क्या रहा है...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के सातों चरण के मतदान हो चुके हैं और सभी पार्टियों के बीच EVM को लेकर चिंता बढ़ गई है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने तो अपने कार्यकर्ताओं से साफ-साफ कह दिया है कि एग्जिट पोल (Exit Poll) को छोड़ो और मतगणना केंद्रों पर डटे रहो. उन्होंने कहा है कि अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए, यह अफवाहें आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं. वहीं सोशल मीडिया पर EVM को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. हालांकि इन ईवीएम को लेकर कुछ कहा नहीं गया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ईवीएम का एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है कि ये क्या हो रहा है.

What is going on??? https://t.co/ofPYsspGrU