BHU में हुई गिरफ्तारी के विरोध में छात्र ने डिग्री लेने से किया इंकार, तो बॉलीवुड डायरेक्टर का यूं आया रिएक्शन

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) में बीते दिन 101वें दीक्षांत समारोह में एक छात्र ने अपनी डिग्री लेने से इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि उसके कई साधी नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिये गये. एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट के छात्र रजत सिंह (Rajat Singh) ने डिग्री लेने से मना करते हुए कहा कि हम ऐसे सभी सांप्रदायिक कानून का विरोध करते हैं जो विघटनकारी हैं. इससे जुड़ा रजत सिंह ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है. रजत सिंह के इस कदम पर बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने अपना रिएक्शन दिया है.

मुजफ्फरनगर में UP पुलिस ने की तोड़फोड़ तो भड़के फिल्म निर्माता, बोले- क्या अब न्यायिक जांच होगी?

Well done ... #BHU student refuses to take his degree on stage to show solidarity with the 69 protesters (around 35 from BHU) arrested by UP police in the protests against CAA on 19 December.#IndiaAgainstCAA_NRCpic.twitter.com/b5adbXuCCB