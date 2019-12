मुजफ्फरनगर में UP पुलिस ने की तोड़फोड़ तो भड़के फिल्म निर्माता, बोले- क्या अब न्यायिक जांच होगी?

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में एनडीटीवी की ख़ास पड़ताल में यह सामने आया है कि मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में शुक्रवार को पुलिस ने तोड़फ़ोड़ की और ये सब कैमरे में क़ैद न हो इसलिए पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए. मुजफ़्फरनगर के खालापार इलाके में पुलिस ने पहले एक मस्ज़िद की खिड़की तोड़ी और फिर एक पुलिस वाला चुन-चुन कर सीसीटीवी कैमरे तोड़ता नजर आया. पुलिस के इस कदम को लेकर उनकी चारों तरफ आलोचनाएं हो रही हैं. हाल ही में इस मामले पर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) भी भड़के नजर आए. उन्होंने यूपी पुलिस को लेकर एक ट्वीट भी किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Disgusting to see on NDTV what UP police is doing. Breaking CC TVs and Ransacking. Damaging public property. Now what? Will there be a judicial inquiry?