कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस हुआ दर्ज, तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने केजरीवाल का पुराना पोस्ट शेयर कर साधा निशाना....

जेएनयू (JNU) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और 9 अन्य लोगों पर 4 साल पुराने मामले को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने पुलिस को देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. इसको लेकर अब लगातार जनता के साथ-साथ सेलेब्रिटीज के भी रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर तंज कसा है. ओनिर ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग भी उनके ट्वीट पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Shame @ArvindKejriwal . Most disappointed turncoat . With #KanhaiyaKumar@UmarKhalidJNU . The hypocrisy of the govt will be unmasked pic.twitter.com/cjv0XIwziM