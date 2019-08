कश्मीर के हालात पर भड़के बॉलीवुड डायरेक्टर, मोदी सरकार को कही ये बात

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370) के रद्द होने के बाद से ही इस मामले पर लगातार हलचल बनी हुई है. कश्मीर (Kashmir) पर लगाए गए कर्फ्यू का भी आज 25वां दिन है, लेकिन परिस्थितियां अब भी जस की तस बनी हुई हैं. हालांकि, जम्मू और कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं. इन सबके अलावा डॉक्टर उमर सलीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कश्मीर (Kashmir) की इस परिस्थिति को देखते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर ने मोदी सरकार पर अपना निशाना साधा है. मोदी सरकार के लिए उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने कश्मीर (Kashmir) में बने हालात पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'कश्मीर कर्फ्यू डे 25: डॉक्टर उमर सलीम कहां हैं. आप किसी से नागरिकों की मदद करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं. पहले नोट बंदी, जीएसटी और अब कश्मीर. मोदी सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले एक भी बार सोचती क्यों नहीं है...'

