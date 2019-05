बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला पीएम मोदी पर हमला, लिखा- प्लीज बोलने से पहले किसी...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बालाकोट एयर स्ट्राइक (Balakot Air Strikes) पर दिए बयान को लेकर अब बॉलीवुड गलियारों से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) ने अब पीएम मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा है और लोगों को एक खास सलाह भी दी है. विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) ने उनके बयान को लेकर एक ट्वीट किया, जो खूब वायरल हो रहा है. विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) से पहले कमाल खान ने भी पीएम मोदी (PM Narendra Modi) पर तंज कसा है. विशाल डडलानी इससे पहले भी कई मौकों पर मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं.

.@narendramodi ji some humble advice from a citizen. Science is real. Please consult someone qualified before you speak, so you don't embarrass India in the eyes of the world. At least until results are announced, you're our PM. Have some concern for how India is regarded. Thx. https://t.co/xUQNIH9L1n