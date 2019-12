बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने ट्विंकल खन्ना पर साधा निशाना, बोले- कश्मीरी हिंदुओं के लिए कोई ट्वीट नहीं...

ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) अपने एक ट्वीट को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इस ट्वीट में ट्विंकल खन्ना ने जाति, धर्म, नस्ल और रंग पर भेदभाव करने को लेकर ट्वीट किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. लेकिन हाल ही में ट्विंकल खन्ना के इस ट्वीट को लेकर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने उन पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्विंकल खन्ना के ट्वीट का जबरदस्त रिप्लाई भी किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने ट्विंकल खन्ना का रिप्लाई करते हुए कहा कि 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू धर्म के नाम पर संघर्ष कर रहे थे, तब आपका एक भी ट्वीट नहीं देखा. इसके अलावा भी उन्होंने अपने ट्वीट में कई बातें लिखीं.

Mam. Never saw such a tweet when 3.5. Lac #KashmiriHindus suffered the worst genocide in the basis of religion. All kinds of discriminations was practiced by the #Cong. for their vote bank. @narendramodi govt. has brought back the basic essence of our constitution. https://t.co/v5fIs6Wyzc