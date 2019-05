ममता बनर्जी के मीम पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर का जवाब, बोले- बंगाल की महिला दाऊद बनना बंद करें दीदी

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर आपत्तिजनक मीम बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली बीजेपी की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया था. इसको लेकर देशभर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की आलोचना हुई थी. अब इस संबंध में बॉलीवुड गलियारे से भी आवाज उठी थी और ममता बनर्जी की आलोचना हुई थी. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की आलोचना करने और प्रियंका शर्मा के समर्थन में एक और आवाज उठी है और वो आवाज है बॉलीवुड के प्रोड्यूसर संदीप सिंह (Sandip S Singh) की. उन्होंने ट्वीट कर इस संबंध में अपना रिएक्शन दिया है.

राजीव गांधी के हाथ में कैमरे को बताया 'डिजिटल कैमरा' तो बॉलीवुड डायरेक्टर को आया गुस्सा, बोले- कितने बेवकूफ हैं...

Didi @MamataOfficial finally your ego has lost. Is freedom of speech too much to ask for in your state? We all stand by Priyanka Sharma. Please stop being the Female Dawood of Bengal pic.twitter.com/6N5PDC6Mot