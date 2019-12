बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक ने देश के मौजूदा हालात पर किया ट्वीट, बोले- दुआ करो सिर्फ...

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) अपने गानों से हर किसी के दिल पर राज करते हैं. अपनी शानदार आवाज के लिए उन्होंने देश के साथ-साथ विदेशों में भी खूब पहचान बनाई है. लेकिन हाल ही में अरमान मलिक अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इतना ही नहीं, उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर लोगों का जमकर ध्यान खींच रहा है. अपने ट्वीट में अरमान मलिक (Armaan Malik) ने देश की स्थिति के लिए प्रार्थना करने की बात कही. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इस समय में कई चीजों से गुजर रहा है. अपने ट्वीट में अरमान मलिक ने देश में हो रहे बलात्कार, असम और दिल्ली की परिस्थितियों का भी जिक्र किया.

I have absolutely no words. The horrifying rapes, the Assam and Delhi situations.. India is going through so much all across. Pray just pray..