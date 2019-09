Chandrayaan 2: 'चंद्रयान 2' से संपर्क टूटने पर आया अदनान सामी का रिएक्शन, कहा- सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी और...

Chandrayaan 2: भारत के मून लैंडर विक्रम (Vikram) से इसरो का संपर्क उस समय टूट गया, जब वह चंद्रमा की सतह की और बढ़ रहा था और लैंडर सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था. इसके बाद से ही चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2) को लेकर चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए. लैंडर और इसरो (ISRO) का संपर्क टूटने के बाद भी लोगों ने वैज्ञानिकों की खूब सराहना की और उनका धन्यवाद भी किया. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) ने भी ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने इसरो (ISRO) के वैज्ञानिकों को महान बताते हुए उनकी खूब सराहना की. लैंडर विक्रम (Vikram) के संपर्क टूटने के बाद आया अदनान सामी (Adnan Sami) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Out of 384,000 kms from earth to the Moon, we traveled 383,998 kms & fell short by only 2 kms!!! Incredible!

So Close & So Proud!

Kudos to our Scientists for their genius, courage & determination!

Till Next Time...

Jai Hind! ????????