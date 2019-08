64 साल के हुए 'इंदिरा द टाइगर' चिरंजीवी, ट्विटर पर यूं मिली बधाइयां...

खास बातें चिंरजीवी ने मनाया अपना 64वां जन्मदिन ट्विटर पर यूं मिली बधाइयां 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' फिल्म में जल्द आएंगे नजर

साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) बुधवार को 64 साल के हो गए और उनके जन्मदिन पर फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी. फिलहाल चिरंजीवी को अपनी आने वाली तेलुगू फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' की रिलीज का इंतजार है. चिरंजीवी को सोशल मीडिया पर बर्थडे की ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं. हाल ही में कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप (Sudeep) ने चिंरजीवी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, "आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' की बड़ी सफलता की कामना करता हूं. आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं और वक्त ने आपको हमेशा हर चीज में सर्वश्रेष्ठता का उपहार दिया है. यह खुशी सदा आपके साथ रहे, यही मेरी प्रार्थना है."

Krishna Janmashtami 2019: इन 8 भजनों के बिना अधूरा है जन्‍माष्‍टमी का त्‍योहार, सुनते ही कृष्‍णमय हो जाता है संसार

Wishing u happiness, health and hugeeeeeeeeeeeeee success for #SyeRaaNarasimhaReddy.. U deserved the best and time always has gifted u th best.,,just about everything. My prayers for this happiness to stay with u forever.#HappyReturnsChiranjeeviSir. pic.twitter.com/8St8TEPqIt — Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) August 22, 2019

Wish you the happiest birthday, Chiranjeevi Sir. It is truly an honour to know a compassionate person like you. May you have a wonderful day. pic.twitter.com/KPNRYMv3d9 — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) August 22, 2019

एक्ट्रेस काजल अग्रवाल (Kajal Aggrawal) ने लिखा, "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं चिरंजीवी सर. आपके जैसे इंसान को जानना वाकई में सम्माननीय है. आपका दिन अच्छा बीते." वहीं फिल्ममेकर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने कहा, "हैप्पी बर्थडे चिरंजीवी. आपके साथ बिताए गए पलों की यादें आज भी मेरे दिल में मौजूद हैं. मेरी जिंदगी को स्पर्श करने के लिए आपका धन्यवाद."

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को मिली नई 'सोनू', यह एक्ट्रेस निभाएंगी किरदार

Happy Birthday #Chiranjeevi. Warm memories of moments spent with you flicker in my heart. Thank you for touching my life . https://t.co/BHBkJoI4u1 — Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) August 22, 2019

बता दें हाल ही में चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी (Sye Raa Narasimha Reddy)' का टीजर रिलीज हुआ है. इस फिल्म में चिरंजीवी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में चिरंजीवी के अलावा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तमन्ना भाटिया भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे. यह फिल्म 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन तेलुगू, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी.

..और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...