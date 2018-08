Chiranjeevi के जन्मदिन पर 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' का टीजर, जानें मेगास्टार से जुड़ी 10 खास बातें

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) का आज जन्मदिन है और वे 63 साल के हो गए हैं. तेलुगु फिल्मों में उनके जलवे के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा. चिरंजीवी के जन्मदिन के मौके पर उनकी नई फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी (Sye Raa Narasimha Reddy)' का टीजर रिलीज किया गया, जिसे 24 घंटे के भीतर 70 लाख से ज्यादा यूट्यूब व्यूज मिले. यह चिरंजीवी की 151वीं फिल्म होगी, जिसे उनके बेटे राम चरण प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस तेलुगु फिल्म का निर्देशन सुरेंदर रेड्डी ने किया है, फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अहम किरदार में दिखेंगे. ‘सई रा नरसिम्हा रेड्डी (Sye Raa Narasimha Reddy)’ आंध्र प्रदेश के शुरुआती फ्रीडम फाइटर उय्यलावाडा नरसिंहा रेड्डी की बायोपिक है, जिनका नाम भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में गर्व से लिया जाता है.

happy Birthday #Chiranjeevi

The Mega Star, seen here with NT Ramarao & Mahesh Bhatt.#HBDMegastarChiranjeevipic.twitter.com/H2MAcOTvIF