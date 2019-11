दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहुंचे अमृतसर, Golden Temple में टेका मत्था- देखें Video

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने आज यानी शुक्रवार को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल (Golden Temple) में मत्था टेका. अपनी शादी की पहली सालगिरह के मौके पर दोनों सुपरस्टार्स यहां पहुंचे. इस मौके पर दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के साथ-साथ दोनों इनकी तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह (Deepika Padukone and Ranveer Singh) गुरुवार को तिरुमाला (Tirumala Tirupati) के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की थी.

इस बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर को 1600 रुपये के पड़े तीन अंडे, ट्विटर पर यूं बताई दास्तां

#WATCH Punjab: Deepika Padukone & Ranveer Singh offered prayers at Golden Temple in Amritsar, early morning today. The two actors celebrated their first wedding anniversary yesterday. pic.twitter.com/UFIyIFkcXM