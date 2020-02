धर्मेंद्र ने किया ऐलान, 'गरम धरम ढाबा' की कामयाबी के बाद अब ला रहे हैं 'ही मैन' रेस्तरां

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की कई अहम बातें शेयर करते हैं और अब उन्होंने अपने फैन्स को एक बहुत ही जोरदार खबर दी है. धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपने 'गरम धरम ढाबा (Garam Dharam Dhaba)' की कामयाबी की जानकारी तो दी ही है, और अब उन्होंने एक नया रेस्तरां खोलने का भी ऐलान कर दिया है. इस तरह अब धर्मेंद्र के फैन्स को उनके शानदार वीडियो और फिल्मों के अलावा अब जायकेदार भोजन की भरपूर डोज भी मिलने वाली है. यही नहीं, धर्मेंद्र के इस रेस्तरां की खासियत यह है कि खेतों से सीधा खाने की टेबल पर सामान आएगा और इस ढाबे का नाम 'ही मैन (He Man)' होगा.

Dear friends,after the success of my restaurant “ Garam Dharam Dhaba”now l'm announcing a first ever Farm to Fork restaurant called “ He Man”, friends, I truly appreciate your love,respect and belonging towards me . Love you all...Your Dharam. pic.twitter.com/RGNA5WoV1Q