Dream Girl Box Office Collection Day 11: आयुष्मान खुराना की 'ड्रीम गर्ल' 100 करोड़ के पार, 11 दिन में किया इतना कलेक्शन

Dream Girl Box Office Collection Day 11: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha) की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' (Dream Girl) अपने शानदार प्रदर्शन से अब 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है. इस बात की जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है. कॉमेडी और ड्रामे से भरपूर फिल्म 'ड्रीम गर्ल' में दर्शकों को आयुष्मान खुराना की दमदार एक्टिंग काफी पसंद आ रही है. आयुष्मान खुराना की 'ड्रीम गर्ल' ने ग्यारहवें दिन यानी सोमवार को 3.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

#DreamGirl is Not Out... Begins weekdays [of Week 2] on an excellent note... [Week 2] Fri 5.30 cr, Sat 9.10 cr, Sun 11.05 cr, Mon 3.75 cr. Total: ₹ 101.40 cr. #India biz.