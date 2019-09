बोनी कपूर के साथ वीडियो वायरल होने पर आया उर्वशी रौतेला का रिएक्शन, कहा- मेरा उनके साथ रिश्ता...

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में बोनी कपूर के साथ अपनी वीडियो वायरल होने के बाद हाल ही में रिएक्ट किया है. बता दें कि एक पार्टी रिसेप्सन के दौरान उर्वशी और बोनी कपूर साथ देखे गए. जहां बोनी कपूर (Boney Kapoor) का हाथ, उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) की कमर पर नजर आया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर बोनी कपूर को ट्रोल किया जाने लगा. उर्वशी और बोनी कपूर का ये वीडियो रातोंरात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. हालांकि अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने इस वीडियो पर रिएक्शन दिया है.

हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में उर्वशी (Urvashi Rautela) ने कहा, 'इस वीडियो को कुछ ज्यादा ही उड़ा दिया गया. ऐसा कुछ नहीं था. वीडियो रातोंरात वायरल हो गया. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. हम एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे. मैं उनकी एक फिल्म का हिस्सा बनने वाली थी, जिसे वह सुपरस्टार अजित (Ajith) के साथ कर रहे हैं... हालांकि, अपनी फिल्म की तारीखों के वजह से मैं वो फिल्म नहीं कर सकी. इसलिए, मैं उन्हें पहले से जानती थी. क्योंकि मैं उनके साथ एक फिल्म नहीं कर सकी, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा उनके साथ रिश्ता नहीं है.'

दरअसल, इवेंट के दौरान उर्वशी और बोनी कपूर (Boney Kapoor) जब आमने-सामने आए तो दोनों के बीच कुछ सेकेण्ड्स के लिए बातचीत हुई. दोनों फोटो सेशन में साथ खड़े हुए. इस दौरान बोनी कपूर का हाथ उर्वशी (Urvashi Rautela) की कमर पर नजर आया था, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई थी. हालांकि इस वीडियो को वायरल होने को लेकर एक्ट्रेस पहले भी आपत्ति जता चुकी हैं.

I felt appalled and beyond shocked this morning when i saw social media flooded with trolls of me in a video with respected @BoneyKapoor Sir.

He is a true Gentleman and it makes me feel extremely unhappy and miserable because the social sites/media don't even think twice before pic.twitter.com/VIzuCeeObV