पुलिस और डीएम ने साथ मिलकर जनता कर्फ्यू में निकाली रैली तो भड़कीं फराह खान, बोलीं- मूर्ख कहीं के...

पीएम मोदी (PM Modi) ने लोगों से डॉक्टर, नर्स, नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस को धन्यवाद देने के लिए जनता से थाली, ताली और शंख बजाकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाने का आग्रह किया था. लेकिन जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) से जुड़ा हाल ही में संजय खान की बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें डीएम और एसपी मिलकर जुलूस निकालते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर कर फराह खान अली ने अपना गुस्सा जताया है, साथ ही इन्हें मूर्खों की संज्ञा भी दी है. फराह खान अली द्वारा साझा किया गया यह वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

I'm dead sure the Corona virus will now spread faster with all these people who are celebrating bell ringing and thali banging.

Silly fools. Don't know the meaning of ISOLATION! https://t.co/fDgZTM8G3z