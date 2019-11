फराह खान ने अयोध्या मामले में SC के फैसले पर दिया रिएक्शन, बोलीं- 'मैं खुश हूं और अब मंदिर बन जाएगा...'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सियासी रूप से संवेदनशील अयोध्या विवाद (Ayodhya Verdict) मामले में फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़मीन का मालिकाना हक 'रामलला विराजमान' को दिया जाए और मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी दूसरे स्थान पर पांच एकड़ जमीन दी जाए. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद से ही चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. यहां तक कि बॉलीवुड कलाकारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना रिएक्शन दिया है. हाल ही में अयोध्या मामले पर आए फैसले को लेकर मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने भी ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Happy with the Ayodhya Verdict. Hopefully the temple will be built now & we can move on from divisive politics to focusing on ALL our people and making our economy grow. Less religious politics and more economic policies that benefit the nation at large. Jai Hind