'Ghungroo' Song War Movie: ऋतिक रोशन और वाणी कपूर की 'घुंघरू' में सुपरहिट केमिस्ट्री, देखें वीडियो

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' का पहला गाना 'घुंघरू (Ghungroo)' रिलीज हो गया है. 'वॉर' फिल्म के सॉन्ग में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan)और वाणी कपूर (Vaani Kapoor) की कमाल की केमिस्ट्री नजर आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर इस सॉन्ग को शूट किया गया है. हालांकि 'घुंघरू' सॉन्ग को 'मोहे आई न जग से लाज...' रीक्रिएट किया गया है. 'वॉर' फिल्म के इस सॉन्ग को विशाल और शेखर ने कंपोज किया है जबकि इसे अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने गाया है. ऋतिक रोशन और वाणी कपूर के इस सॉन्ग में नए और पुराने का जबरदस्त कॉम्बिनेशन रखा गया है.

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan)और वाणी कपूर (Vaani Kapoor) के इस सॉन्ग को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सोफी चौधरी (Sophie Choudry) ने ट्वीट किया है और लिखा हैः 'वहा...अगर आप सॉन्ग का 'रीमेक' बनाने जा रहे हैं तो इस तरह बनाया जाता है!!! मैंने सोचा भी नहीं था कि इस सॉन्ग को इस तरह सुनूंगी...' इस तरह ऋतिक रोशन और वाणी कपूर के सॉन्ग को लेकर पॉजिटिव कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं.

Woahhhhh! If you are gonna “remake” a song, then this is how it's done!! Never imagined I'd hear it like this!! So frikkin original!! And giving me a lil dose of bang bang vibes too! Love it!! And @iHrithik@Vaaniofficial are #Ghungroo@VishalDadlani@ShekharRavjianihttps://t.co/DcwUM5ZeLz