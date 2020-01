Good Newwz Box Office Collection Day 13: अक्षय कुमार की 'गुड न्यूज' ने 13वें दिन भी मचाया तहलका, कमाए इतने करोड़

Good Newwz Box Office Collection Day 13: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar), करीना कपूर खान (Kareena Kapoor), दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'गुड न्यूज' (Good Newwz) ने दूसरे हफ्ते भी सिनेमाघरों में धमाल मचा रखा है. फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो गये हैं, लेकिन इसकी कमाई में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है. 'गुड न्यूज' के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्षय कुमार और करीना कपूर की फिल्म ने बीते बुधवार को 4.5 करोड़ रुपये की कमाई होगी. इस हिसाब से 'गुड न्यूज' ने 13 दिनों में 178 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसकी अधिकारिक सूचना मिलनी अभी बाकी है.

#GoodNewwz is in no mood to slow down... Will breach ₹ 175 cr mark today [Day 13]... [Week 2] Fri 8.10 cr, Sat 11.70 cr, Sun 14.40 cr, Mon 5.40 cr, Tue 5.04 cr. Total: ₹ 172.54 cr. #India biz.