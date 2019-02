Google Doodle Molière: गूगल ने डूडल बनाकर मोलिरे को किया याद, फ्रांस के शेक्सपियर कहलाए Molière

खास बातें गूगल ने मोलिरे पर बनाया डूडल फ्रांस के मशहूर एक्टर व प्लेराइटर स्टेज नाम था ज्यां बैपटिस्ट पोक्वेलिन

गूगल ने डूडल (Google Doodle) बनाकर फ्रांस के एक्टर और प्लेराइट मोलिरे (Molière) को याद किया है. गूगल ने मोलिरे (Molière) को लेकर बहुत ही क्रिएटिव डूडल बनाया है. मोलिरे (Molière) ज्यां बैपटिस्ट पोक्वेलिन (Jean-Baptiste Poquelin) का स्टेज नेम था. गूगल डूडल पर मोलिरे (Molière) पर उनके 'स्कूल फॉर वाइव्ज (School For Wives)', 'डॉन युआन (Don Juan)', 'द माइजर (The Miser)' और 'द इमेजनरी इनवैलिड (The Imaginary Invalid)' से यादगार सीन्स को पेश किया गया है. इस तरह गूगल ने डूडल के जरिये मोलिरे (Google Celebrates Life, Works Of French Playwright Moliere With A Doodle) को याद किया है. मोलिरे (Molière) को फ्रांस का शेक्सपियर भी कहा जाता है.

मोलिरे (Molière) के पिता फर्नीचर बनाते थे और उन्होंने पारिवारिक कारोबार करने से साफ इनकार कर दिया था. इस तरह मोलिरे (Molière) ने 1640 में थिएटर की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया. मोलिरे (Molière) का मानना था कि उनके नाटक स्टेज के लिए ही बने हैं, और ताउम्र वे अपनी इस बात पर अड़े रहे.

मोलिरे (Molière) का पहले नाटक का मंच पेरिस में हुआ. 1660 में 'द अफेक्टेड यंग लेडीज (The Affected Young Ladies)' को स्टेज पर प्ले किया गया था. मोलिरे (Molière) के नाटकों में जबरदस्त व्यंग्य रहा करता था, और उनके आखिरी नाटक 'द इमेजनरी इनवैलिड (The Imaginary Invalid)' का मंचन आज ही के दिन हुआ था. मोलिरे (Molière) का जन्म 5 जनवरी, 1622 को हुआ था और 17 फरवरी, 1673 को उनका निधन हुआ.

