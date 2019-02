Gully Boy Box Office Collection Day 11: रणवीर सिंह की 'गली बॉय' की शानदार कमाई जारी, कमाए इतने करोड़

Gully Boy Box Office Collection Day 11: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) का बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर तहलका जारी है. 'गली बॉय' (Gully Boy) ने शनिवार को करीब 8 करोड़ रुपये की कमाई की थी. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) की कमाई शनिवार तक 112 करोड़ रुपये थी. इस लिहाज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म ने रविवार को भी करीब 8-9 करोड़ के बीच में कमाई की होगी. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने इस फिल्म में हिप-हॉप व रैपिंग से फैन्स का दिल जीत लिया. अभी भी दर्शकों की भीड़ बॉक्स ऑफिस पर जमकर दिखाई दे रही है. आने वाले दिनों में भी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म से काफी और ज्यादा कमाई करने की उम्मीद है.

ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) को लेकर शनिवार को एक ट्वीट किया था. उनके मुताबिक, फिल्म ने शुक्रवार को 3.90 करोड़, शनिवार को 7.05 करोड़ की कमाई की थी. बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने फिल्मों में अब फीस लेना बंद कर दिया है और वे सलमान खान (Salman Khan), आमिर खान (Aamir Khan) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की तरह ही फिल्मों में हिस्सा लिया करेंगे. यानी अब वे भी सुपरस्टार्स की लीग में शामिल हो गए हैं.

#GullyBoy is back on track... Records 80.77% growth on [second] Sat [vis-à-vis second Fri]... Metros - in Mumbai circuit specifically - are calling the shots... [Week 2] Fri 3.90 cr, Sat 7.05 cr. Total: ₹ 111.25 cr. India biz.