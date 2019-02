Total Dhamaal Box Office Collection Day 3: अजय, अनिल और माधुरी की 'टोटल धमाल' ने उड़ाया गरदा, कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 3: 'टोटल धमाल (Total Dhamaal)' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. अनिल कपूर (Anil Kapoor), अजय देवगन (Ajay Devgn) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की 'टोटल धमाल' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड (Total Dhamaal Box Office Collection) में उम्मीदों के मुताबिक बिजनेस किया है. बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 'टोटल धमाल' ने पहले दिन में 61 करोड़ रु. का कारोबार कर लिया है. इंद्र कुमार निर्देशित कॉमेडी फिल्म 'टोटल धमाल' का बजट लगभग 100 करोड़ रुपये के करीब बताया जाता है, इस तरह फिल्म के लिए यह अच्छी ओपनिंग है. हालांकि फिल्म को अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं.

#TotalDhamaal sets BO on on Day 2... Metros/plexes join the party, thus contributing to an impressive total... Will score bigger numbers on Day 3, since families/kids are patronising it... Eyes ₹ 60 cr [+/-] weekend... Fri 16.50 cr, Sat 20.40 cr. Total: ₹ 36.90 cr.