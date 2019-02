Total Dhamaal Box Office Collection Day 2: अजय देवगन, अनिल, माधुरी की धांसू एंट्री, 'टोटल धमाल' ने कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 2: अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) फिल्म ने दो दिन के भीतर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा दिया है. पहले दिन धांसू कमाई करने के बाद दूसरे दिन भी कॉमेडी फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ टिकट काउंटर पर दिखाई दी. दूसरे दिन ताबड़तोड़ कमाई करते हुए इस साल का नया रिकॉर्ड बना दिया है. वीकेंड पर फिल्म 50 करोड़ रुपए आसानी से पार करती हुई दिखाई दे रही है. हंसी के डोज के साथ इतने सारे फिल्म स्टार्स एक साथ देखने के लिए फैन्स में काफी उत्सुकुता देखने को मिल रही है.

Why choose non-holiday as release date?

Why release during examination period?

A section of the industry was doubtful.

But the makers of #TotalDhamaal stuck to their decision... And the audience verdict says it all... Big growth on *Day 2* indicates public is in with #Dhamaal.