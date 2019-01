ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' की रिलीज डेट बढ़ी, इस दिन आएगी फिल्म

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म ‘सुपर30' की रिलीज डेट बदल दी गई है. यह फिल्म अब 26 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. 'सुपर 30' पहले 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी. इस दिन दो बड़ी बॉलीवुड फिल्में 'ठाकरे' और 'मणिकर्णिका' रिलीज होने जा रही हैं, जिस वजह से भी डेट आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. अभिनेता ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी. ऋतिक ने लिखा, ‘‘ ‘सुपर30' के 26 जुलाई, 2019 को रिलीज होने की जानकारी देते हुए खुश हूं. बहुत जल्द समय बदलने वाला है.'' ‘सुपर30' पटना के आनंद कुमार की कहानी है, जो हर साल आईआईटी-जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े 30 छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं. फिल्म का निर्माण ‘रिलायंस इंटरटेनमेंट' और ‘नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट' के बैनर तले किया गया है.

IT'S OFFICIAL... #Super30 to release on 26 July 2019... Stars Hrithik Roshan.