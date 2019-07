रवीना टंडन ने 'दंगल गर्ल' जायरा वसीम पर किया ट्वीट किया डिलीट, बताई ये वजह

जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने 30 जून को अपनी फेसबुक पोस्ट से फिल्में छोड़ने का ऐलान किया था. जायरा वसीम (Zaira Wasim) के इस फैसले पर जहां रिएक्शन आने शुरू हो गए थे, तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने भी उनकी आलोचना की थी. हालांकि अब बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने जायरा वसीम के लिए किए गए ट्वीट को लेकर उनसे माफी मांगी है. इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने जायरा वसीम के लिए किया गया ट्वीट भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दिया है, साथ ही उनके जीवन में सफलताओं की भी कामना की है.

If this is true and the reason for her to quit,if she was or is under pressure, then I do feel sad for the girl.Was she forced into writing the long statement by radicals out of fear?She was a role model to so many youngsters with dreams and inspirations that they could achieve. https://t.co/Ym4aih4PBC