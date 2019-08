73 independence day:आजादी के दिवस पर बॉलीवुड सितारों ने दिया संदेश, कहा-कश्मीर से कन्याकुमारी केवल कहावत नहीं बल्कि

खास बातें बॉलीवुड सितारों ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देश मना रहा है 73वां स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया देश को संबोधित

73 independence day: स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) भारतवासियों के लिए सबसे खास दिन है. इस बार पूरा देश 73वां स्वतंत्रता दिवस (73rd Independence Day) मना रहे हैं. 15 अगस्त (15 August) के दिन ही भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस देशवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने दिल्ली में लाल किले से तिरंगा फहरा कर पूरे देशवासियों को संबोधित किया. स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) का दिन ऐसा है कि कोई भी इस दिन एक-दूसरे को बधाई दिए बगैर नहीं रह सकता है. इस खास दिन पर कई बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है, जिसमें ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और काजोल जैसे बॉलीवुड कलाकार शामिल हैं.

Bharat Mata ki Jai! pic.twitter.com/X3xizP0rX3 — Rishi Kapoor (@chintskap) August 14, 2019

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर फोटो शेयर करते सबको शुभकामनाएं दीं. ऋषि कपूर की इस फोटो में उनके साथ भारतीय ध्वज तिरंगा बना दिखाई दे रहा है. इस फोटो को शेयर करते हुए ऋषि कपूर ने लिखा, "भारत माता की जय." इस फोटो के अलावा उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट से तिरंगे की फोटो भी पोस्ट की. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "73वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो, जय हिंद."

T 3258 - 15th August our Independence Day .. JAI HIND !!

Our pride our honour our celebration .. EVERpic.twitter.com/yh1FHByb3h — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 14, 2019

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लोगों को बधाई दी. इस फोटो को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है. जय हिंद. हमारा गर्व, हमारा सम्मान और हमारा त्यौहार."

Happy Independence Day to my fellow Indians all over the world. Ours is one of the greatest nations in the world. Let us stay united and take our country to greater heights. हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। भारत माता की जय। वन्दे मातरम्। ???????????????????????? pic.twitter.com/pm4cmadiSY — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 15, 2019

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के दिन पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी एक वीडियो के जरिए देशवासियों को इस दिन की बधाई दी. अपने वीडियो में अनुपम खेर ने सबको शुभकामनाएं देते हुए कहा "आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. आज से 72 साल पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहूति देकर हमें आजादी दिलाई थी. आज हमारी आजादी पूरी है. हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, यह अब कहावत नहीं, वास्तविकता है. आइये हम सब साथ मिलकर देश को प्रगति के शिखर तक ले जाने का प्रयास करते हैं."

It's been 73 years that we are liberal. Yet the demons of prejudice, hostility and rage has caught our actions up. Let's feel the freedom in it's true sense! ???????? #IndependenceDayIndia#JaiHind — Kajol (@KajolAtUN) August 15, 2019

आजादी की 73वें वर्ष पर बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल (Kajol) ने अपने ट्विटर एकाउंट से जरिए एक संदेश साझा किया. अपने संदेश में उन्होंने लिखा, "73 वर्ष हो गए हैं और हम उदारवादी हैं. फिर भी पूर्वाग्रह, शत्रुता और क्रोध के राक्षसों ने हमारे कई कार्यों को पकड़ा हुआ है. लेकिन चलो सही मायने में स्वतंत्रता को महसूस करें. जय हिंद."

