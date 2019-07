Ind Vs Nz: रोहित शर्मा को लेकर सच हुई बॉलीवुड एक्टर की भविष्यवाणी, लगाया था ये अनुमान

India Vs New Zealand: भारत बनाम न्यूजीलैंड का मैच शुरू हो चुका है. जहां एक तरफ न्यूजीलैंड ने 239 रन बनाए हैं तो वहीं भारत ने अभी तक 4 विकेट खोते हुए केवल 24 रन बनाए हैं. हालांकि भारत के प्रदर्शन को लेकर अभी भी लोगों में आशाएं बनी हुई हैं. लेकिन इस मैच को देखकर लगता है कि भारत बनाम न्यूजीलैंड को लेकर कमाल आर खान की भविष्यवाणी सच साबित हुई. दरअसल, इस मैच के लिए कमाल आर खान ने ट्वीट किया था कि भारत और न्यूजीलैंड के मैच में रोहित शर्मा 25 रनों के अंदर ही आउट हो जाएंगे, और इस मैच में उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है. भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा मैच के शुरुआती में केवल 1 रन बनाकर ही आउट हो गए.

This was my prediction about Rohit and it's 100% true! https://t.co/E8cqWueJly



बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने कुछ दिन पहले रोहित शर्मा पर अपना ट्वीट किया था. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था 'भारत बनाम न्यूजीलैंड के मैच में रोहित शर्मा केवल 25 रनों के अंदर ही आउट हो जाएंगे, जबकि विराट कोहली 50 से ज्यादा रन बनाएंगे.' अपनी भविष्यवाणी सच होने पर कमाल आर खान ने दोबारा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा 'रोहित शर्मा के लिए की गई मेरी भविष्यवाणी 100 प्रतिशत सच हुई.'

I said #NewZealand won't get defeated 4th time and it's true. India has already lost the match #NZLvIND! Bye Bye Beta #Kohli! Go back to India, do advertisements and earn the money and fool the public.