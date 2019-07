स्वरा भास्कर के साथ ट्विटर पर हुई बदसलूकी तो मुंबई पुलिस का आया यह रिप्लाई

खास बातें स्वरा भास्कर के साथ सोशल मीडिया पर हुई बदसलूकी ट्विटर पर यूजर ने स्वरा भास्कर को कहे अपशब्द स्वरा भास्कर ने मुंबई पुलिस से की बदसलूकी की शिकायत

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने ट्वीट को लेकर लगातार खबरों में छाई रहती हैं. सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने वाली स्वरा भास्कर कई बार अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल भी हो जाती हैं. लेकिन हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने सोशल मीडिया पर न सिर्फ स्वरा भास्कर के साथ बदसलूकी की, बल्कि उनके लिए अपशब्द भी इस्तेमाल किए. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने उसका बेबाकी से जवाब दिया और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ शिकायत भी की. इतना ही नहीं स्वरा भास्कर ने मुंबई पुलिस द्वारा उनकी मदद करने पर उन्हें धन्यवाद भी कहा.

In his own words ‘mad, proud and fortunate nationalist & Hindu' bringing shame upon his (and my) religion and nation! Also I think this qualifies as harassment or Eve teasing or something @MumbaiPolicepic.twitter.com/iBzeNN2AEx — Swara Bhasker (@ReallySwara) July 9, 2019

दरअसल, ट्विटर पर बखूबी अपनी राय रखने वाली स्वरा भास्कर को ट्विटर पर एक ट्रोलर ने अपशब्द कहे. इसके खिलाफ शिकायत करते हुए स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा 'पागल, गर्वित, भाग्यशाली राष्ट्रवादी और हिंदू' अपने शब्दों से खुद के (और मेरे) धर्म और राष्ट्र को शर्मसार कर रहे हैं. इसके अलावा, मुझे लगता है कि यह उत्पीड़न छेड़छाड़ है.' इस ट्वीट में स्वरा भास्कर ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए उनसे शिकायत भी की.

We have followed you. Request you to inbox your number. We will look into this on priority. — Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 9, 2019

स्वरा भास्कर के ट्वीट पर तत्काल एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. मुंबई पुलिस के इस काम से खुश होकर स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा '24/7 सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए और जल्द से जल्द रिप्लाई देने के लिए मुंबई पुलिस का धन्यवाद.'

wow! Thank you for the prompt reply and kudos to @MumbaiPolice social media handle for being available 24/7 ! #Gratitudehttps://t.co/aCuZGXITg1 — Swara Bhasker (@ReallySwara) July 9, 2019

बता दें कि स्वरा भास्कर को उनके बेबाक अंदाज में बात करने के लिए पहचाना जाता है, इसके अलावा स्वरा भास्कर राजनैतिक मुद्दों और समसामयिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. किसी भी वैश्विक, देश या स्थानीय घटना पर उनका ट्वीट देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के अलावा स्वरा भास्कर एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं. फिल्म रांझना में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था.

