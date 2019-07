शबाना आजमी के समर्थन में उतरीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, कहा- जो उन्हें एंटी बीजेपी कह रहे हैं...

खास बातें शबाना आजमी के समर्थन में उतरीं स्वरा भास्कर स्वरा भास्कर ने शबाना आजमी को लेकर किया ट्वीट स्वरा भास्कर का ट्वीट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी का मुद्दा इन दिनों काफी गरमाया हुआ है. अपने ट्वीट के बाद शबाना आजमी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. दरअसल, शबाना आजमी ने अपने ट्वीट में कहा था कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है. शबाना आजमी के इस ट्वीट को लेकर उन पर लगातार निशाना साधा जा रहा है. लेकिन इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने शबाना आजमी का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है. इस ट्वीट में स्वरा भास्कर ने न सिर्फ शबाना आजमी का साथ दिया, बल्कि 1989 के दौरान की परिस्थितियों को भी बखूबी बयां किया है. स्वरा भास्कर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

It is shameful how an artist of the profile & calibre of @AzmiShabana ma'am is being relentlessly targeted with fake allegations by people who have not contributed 1/100th of what she has to modern Indian popular culture and discourse. More power to you ma'am! https://t.co/0P1onV1NcS — Swara Bhasker (@ReallySwara) July 9, 2019

OPINION | Those Calling Shabana Azmi anti-BJP Forget the Day She Interrupted a Film Festival to Rebuke Rajiv Gandhi Govt https://t.co/h8hVCkkvWR — Swara Bhasker (@ReallySwara) July 9, 2019

बॉलीवुड एक्ट्रेस और कार्यकर्ता शबाना आजमी के समर्थन में उतरीं स्वरा भास्कर का ट्वीट कुछ ही देर में सुर्खियों में आ गया. इस ट्वीट में स्वरा भास्कर ने लिखा 'जो भी शबाना आजमी को एंटी-बीजेपी कह रहे हैं वो शायद उस दिन को भूल गए, जब उन्होंने राजीव गांधी सरकार को फटकारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को बाधित किया था. बता दें कि शबाना आजमी ने दिल्ली में जाने-माने कवि, नाटककार और थिएटर आर्टिस्ट सफदर हाशमी की हत्या के सिलसिले में कांग्रेस और राजीव गांधी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इसके साथ ही उस समय शबाना आजमी ने सफदर हाशमी की हत्या के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए कहा था कि हम ऐसी प्रणाली का विरोध कर रहे हैं जो एक तरफ रचनात्मकता को बढ़ावा देने का दावा करती है तो दूसरी तरफ, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में जुट जाती है.

For those who accuse me of being selective do read this aricle . Thanku #Rashid Kidwai https://t.co/QpWYJPxpoi — Azmi Shabana (@AzmiShabana) July 9, 2019

स्वरा भास्कर के अलावा शबाना आजमी राशिद किदवई का आर्टिकल शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा 'जो लोग मुझपर सेलेक्टिव होने का आरोप लगाते हैं वह एक बार इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लें.'

Id like to remind pple that my father @AzmiKaifi RETURNED his Padmashri when Congress was at the Centre in protest against a UP minister who had said that those asking for Urdu to get 2nd language status shud b paraded on a donkey with their faces blackened. — Azmi Shabana (@AzmiShabana) July 9, 2019

इससे पहले शबाना आजमी ने ट्विटर पर लिखा हैः 'मैं लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि मेरे पिता कैफ आजमी ने उस समय पद्मश्री लौटाया था जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी. वे उत्तर प्रदेश के मंत्री की उस टिप्पणी का विरोध कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देने की मांग करने वालों का मुंह काला करके उनकी गधे पर परेड करवाई जानी चाहिए.'

