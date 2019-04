अपना बर्थ-डे सेलिब्रेट करने के बजाय कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने बेगूसराय पहुंची ये एक्ट्रेस, समर्थकों ने कहा-शुक्रिया

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) मंगलवार को अपने जन्मदिन पर बेगूसराय में नजर आईं. जहां उन्होंने बेगूसराय (Begusarai) से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के उम्मीदवार कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के लिए प्रचार किया. कन्हैया के बेगूसराय लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के समय स्वरा (Kanhaiya Kumar)उनके साथ रहना चाहती थीं. स्वरा (Swara Bhaskar) ने एक बयान में कहा, "यह जन्मदिन मनाने का एक असामान्य तरीका है. लेकिन, कन्हैया (Kanhaiya Kumar) एक दोस्त हैं और मुझे लगता है कि वह हम सभी की ओर से एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं. अगर वह जीतते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र की जीत होगी.

कन्हैया कुमार की खातिर इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दी ये कुर्बानी, बेगूसराय में अब होगा कुछ ऐसा

अपने सामाजिक-राजनीतिक रुख को लेकर मुखर रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस (Swara Bhaskar) ने कहा कि मैं इससे पहले कभी भी राजनीतिक अभियान का हिस्सा नहीं रहीं, इसलिए मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या करना है. स्वरा (Swara Bhaskar) ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह देश की एक अक्लमंद और देशभक्त नागरिक के नाते कन्हैया के विचारों से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने कहा, "कन्हैया (Kanhaiya Kumar) उन मुद्दों को उठाते हैं, जिनसे सभी भारतीय चिंतित हैं जैसे संवैधानिक मूल्यों व भारतीय संविधान के लिए खतरा, बेरोजगारी, मॉब लिंचिंग का सामने आना, सामाजिक न्याय की जरूरत और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता, जो सभी भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाएंगे.

स्वरा भास्कर ने Tweet कर पूछा, किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू, उन्हीं को वोट दूंगी...

स्वरा (Swara Bhaskar) ने कहा कि मुझे लगता है कि जिम्मेदार और देशभक्त भारतीयों के रूप में हम सभी को इस विचारधारा या विचार प्रक्रिया से जुड़ा महसूस करना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ स्वरा के इस कदम से उनके समर्थक और दोस्त काफी खुश हैं. कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के दोस्त वडगाम, गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी (Jignesh Mevani) ने स्वरा भास्कर को शुक्रिया कहते हुए लिखा कि अपने जन्मदिन के मौके पर दूसरों से तोहफे लेने के बजाय स्वरा ने बेगूसराय की जनता को शानदार भाषण दिया.

A very happy birthday to my good friend and brilliant artist, @ReallySwara. Instead of receiving gifts today, she gifted the people of Begusarai a great speech - winning the hearts of one and all present there. pic.twitter.com/f1EQ8FaVtU