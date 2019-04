IPL 2019: विजय शंकर को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने उठाए सवाल, बोले- वर्ल्ड कप टीम में कैसे?

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में दिलचस्प मैच हो रहे हैं और हर खिलाड़ी अपने बल्ले से आग बरसाने की कोशिश में है. IPL में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाड़ी विजय शंकर (Vijay Shankar) को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई उनकी बल्लेबाजी पर नजर रख रहा है. विजय शंकर (Vijay Shankar) को लेकर काफी संभावनाओं की बात कर रहे हैं और आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 (ICC World Cup 2019) में उनका चयन भी हो चुका है. लेकिन आईपीएल (IPL) में अभी तक उनका बल्ला उस तरह की आग नहीं बरसा सका है, जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने विजय शंकर की बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठाए हैं और ट्वीट कर पूछा है कि उनका टीम में चयन किस आधार पर हुआ है.

Vijay Shankar Ne mushkil Se 25 runs score kiye 20 balls par! Then how is he qualified for #ICCWorldCup squad?