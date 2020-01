केरल में हिंदू जोड़े ने की मस्जिद में शादी तो बॉलीवुड एक्टर का आया रिएक्शन, बोले- ये है इंडिया...

केरल (Keral) में हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने भली-भांति एकता की मिसाल पेश की है. दरअसल, एक हिंदू जोड़े की शादी मस्जिद में बड़े ही धूमधाम से हुए ही. हिंदू जोड़े की शादी केरल के चेरवली मुस्लिम जमात मस्जिद में 19 जनवरी को करवाई गई थी. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaveed Jaaferi) ने इससे जुड़ा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किया है और इस शादी पर अपना रिएक्शन भी दिया है. उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि ये है मेरा इंडिया. जावेद जाफरी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.

O darling YEH hai India !!!

Kerala wedding goes viral as Hindu couple gets married in mosque https://t.co/L9guspzLJA via @YouTube