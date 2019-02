पुलवामा हमले पर इमरान खान के बयान पर जावेद अख्तर का पलटवार, बोले- उन्होंने No Ball फेंकी है

पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के बयान पर बॉलीवुड के मशहूर लेखक-शायर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने पलटवार किया है.जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ट्वीट कर कहा, " इस मुद्दे पर इमरान खान (Imran Khan) ने नो बॉल फेंकी है. वे हमेशा पूछते हैं कि भारत में कोई आतंकी घटना पर पाकिस्तान को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है. मुंबई हमले के बाद एक पाकिस्तानी एंकर ने मुझसे पूछा कि आप लोग इतने आश्वस्त कैसे हैं कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया है. यह कोई और भी देश तो कर सकता है. इस पर मैंने कहा मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं उसमें से आप ही चुन लो. ब्राजिल, स्वीडन, पाकिस्तान." जावेद अख्तर (Javed Akhtar) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ट्वविटर यूजर्स उनके इस कमेंट पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Imran has thrown a no ball .Every time they ask what makes you think its our doing . After the mumbai terrorist attack a pak TV anchor asked me why you are so sure it is Pakistan it can be any country I said fine I will give you 3 you choose one .Brazil , Sweden and Pakistan .