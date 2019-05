जावेद अख्तर ने BJP पर किए गए ट्वीट का दिया जवाब, लिखा- ये कँवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पांच चरण के मतदान हो चुके हैं और अब दो चरण के मतदान बाकी हैं. सभी राजनैतिक दल अपनी पार्टी की जीत के लिए पूरी जान लगाए हुए हैं. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की रणनीति और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के भाषणों में अत्यधिक आक्रामकता को लेकर काफी चर्चा है. पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने हाल ही में बीजेपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री का बयान अपने ट्विटर एकाउंट पर डाला था, जिसे लेकर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने रिप्लाई किया. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने हिंदी के शायर दुष्यंत कुमार का शेर साझा किया और उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

A former Bjp chief minister says “what have we become as a party we field a terror accused Pragaya Thakur who insults a martyr Hemant Karkare & now our PM Modi insults Rajiv Gandhi who was assassinated. Does the voter really like all this”?