बेंगलुरु में पुलिस ने क्रेन से हटाई ईसा मसीह की प्रतिमा, तो जावेद अख्तर बोले- मैं नास्तिक हूं, लेकिन मेरा सिर शर्म से...

बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) हमेशा अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उन्होंन फिर से एक ट्वीट किया है जो खूब ध्यान खींच रहा है. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) अपने इस ट्वीट के जरिए बेंगलुरु पुलिस पर जमकर निशाना साधा है. दरअसल, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में ईसा मसीह की प्रतिमा हटाने का आदेश दिया था. पुलिस ने सरकार का आदेश मानते हुए क्रेन से ईसा मसीह की प्रतिमा को हटा दिया. हालांकि, अब इस पर जावेद अख्तर का गुस्सा फूटा है. उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Although I am an Athiest I hang my head in shame as an Indian that near Banglore a statue of Jesus was removed with a crane by the police following the orders of Karnataka Govt.