अनुष्का शर्मा की हमशक्ल ने कहा 'जुड़वा बहनें..' तो कुछ यूं आया जवाब, तो यूजर्स ने यूं बनाया मजाक

बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इस वक्त इंटरनेट पर सनसनी की तरह फैल चुकी हैं, वजह उनकी कोई फिल्म या कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बल्कि उनकी जैसी टू कॉपी दिखने वाली अमेरिकन सिंगर जूलिया माइकल्स (Julia Michaels) हैं. इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन दिनों सिर्फ जूलिया माइकल्स ही छाई हुईं हैं और हर ओर इस वजह से चर्चा में हैं, क्योंकि वह बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की हमशक्ल दिखाई दे रही हैं. इतना ही नहीं, जूलिया बिल्कुल अनुष्का जैसे पोज भी दे रही है और इसके कोलाज को हर तरफ वायरल किया जा रहा है. इंटरनेट की सनसनी बन जाने के बाद खुद जूलिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अनुष्का के साथ कोलाज में फोटो पोस्ट कर डाली.

शाहरुख खान की बिटिया सुहाना ने शुरू की एक्टिंग, इंटरनेट पर वायरल हुई Photo

OMG YES!! I've been looking for you and the remaining 5 of our dopplegangers all my lifehttps://t.co/SaYbclXyXt