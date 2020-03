कमाल आर खान ने बनाया TikTok Video, लोग बोले- 'सारा मूड खराब कर दिया'

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) इन दोनों सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर खासे एक्टिव हैं. फिल्मों की समीक्षा करने के साथ-साथ वो टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) भी बनाते हैं. उनके कई टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. उन्होंने कुछ घंटे पहले ही एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सोनू निगम के गाने पर एक्ट कर रहे हैं. उन्होंने इस टिकटॉक वीडियो के कैप्शन में लिखा: "क्या मैं कूल लग रहा हूं. हां बिल्कुल." कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने इस तरह अपने वीडियो पर खुद ही सवाल पूछा और जवाब भी खुद ही दे दिया.

Am I looking cool? Yes, of course! pic.twitter.com/8UtJhomvGq