जाह्नवी कपूर की एक्टिंग पर KRK ने ली चुटकी, ट्वीट कर कहा- एक मिनट के एड में तो...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपने ट्वीट को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए है. हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कमाल आर खान ने इस बार बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) को निशाना बनाया है. हाल ही में कमाल आर खान ने एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की एक्टिंग का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'जाह्नवी कपूर, विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के साथ एक मिनट के एड में तो एक्टिंग कर नहीं सकतीं. तो वह पूरी फिल्म में एक्टिंग कैसे करेंगी.'

This #JahanviKapoor is not able to act in one minute ads with #VickyKaushal then how will she act in a entire film. Very tough task for her.